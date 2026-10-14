Oppo Pad Mini ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚਿੰਗ
Oppo Pad Mini ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 2:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Oppo Pad Mini ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Oppo ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8,000mAh ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 144Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 8.8 ਇੰਚ ਦੀ 2.5K OLED ਮੈਟ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
It’s mini, but the performance isn’t. ⚡ 🚀Snapdragon® 8 Gen 5 runs your heaviest apps and games without a stutter. 🔋8000mAh keeps you going long after your day wraps up. 🎮144Hz keeps every fast-moving game fluid, frame after frame. #OPPOPadMini #OPPOEncoX4 #CreateinOneFlow https://t.co/G7whpfeTtd— OPPO India (@OPPOIndia) October 12, 2026
Oppo Pad Mini ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ColorOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 13MP ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 8MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 67ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 51,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
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