OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ
OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 9:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਏ OnePlus 15 ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਗ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਪਸੈੱਟ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 185Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 200MP, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ 9,000mAh ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ 100ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
OnePlus 16 is official in China, starting at ¥5,999 👀 📱 6.78" 2772×1272 BOE X4 OLED, LTPO, 165Hz system-wide, 185Hz in games, 2000 nits peak, 1-nit min, 3840Hz PWM dimming, Crystal Shield glass 🔳 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm), 8 cores up to 5.01GHz 🎮 Adreno 850 GPU @ 1200MHz 💾 LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 storage 🕹️ Self-developed G3 network, P4 display and T3 touch chips, 800Hz gyro, native 185 FPS gaming ❄️ Glacier cooling with 6,428mm² VC 📸 200MP Samsung S5KHPE main (1/1.4", f/1.6, OIS) 🔭 50MP Sony LYTIA 600 3x periscope (1/1.95", f/2.6, 73mm, OIS), up to 120x zoom 🌄 50MP ultra-wide (f/2.0, 116°, autofocus) 🤳 50MP front camera (f/2.0, autofocus) 🎥 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision 🔋 9000mAh dual-cell Glacier Battery 🔌 100W SUPERVOOC + 100W UFCS wired, 50W wireless, 27W wired + 5W wireless reverse, bypass charging 💧 IP66/68/69/69K 🔐 3D ultrasonic fingerprint 🔊 Stereo speakers, X-axis linear motor 📡 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR blaster, USB 3.2 Gen 1 🛰️ BeiDou, GPS (L1+L2+L5), Galileo, GLONASS, QZSS 📏 161.42 × 76.67 × 8.45–8.55mm, 217–220g 🧠 ColorOS 17 (Android 17) 🎨 Mars Masterpiece, Dark Forest, Tomorrow Starlight 💰 Prices (regular → launch offer): – 12GB + 256GB: ¥5,999 → ¥5,699 – 12GB + 512GB: ¥6,799 → ¥6,499 – 16GB + 512GB: ¥7,499 → ¥7,199 – 16GB + 1TB: ¥8,499 → ¥8,199 🤯 With China's national subsidy, the base model drops to just ¥5,199 🛒 Pre-orders live now, sale starts October 13 at 10 AM 🌍 Approx. conversion (regular price): – ¥5,999: $895 / ₹86,616 / €800 / £677 – ¥6,799: $1,015 / ₹98,166 / €906 / £767 – ¥7,499: $1,119 / ₹1,08,273 / €1,000 / £846 – ¥8,499: $1,268 / ₹1,22,712 / €1,133 / £959— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 12, 2026
OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
OnePlus 16 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 5,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 86,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ +1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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