OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ
OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 16, 2025 at 12:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ OnePlus Pad Go 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus 15R ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
OnePlus 15R ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 165Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੇਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,400mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Mind Space with #GoogleGemini on the #OnePlus15R. AI that knows what you need before you ask. pic.twitter.com/9UFXtbX4fJ— OnePlus India (@OnePlus_IN) December 11, 2025
OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 45,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 15R ਅਤੇ Pad Go 2 ਦੋਵੇਂ ਹੀ OnePlus ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ Amazon 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-