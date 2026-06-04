ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
Published : June 4, 2026 at 3:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: NFHS-6 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਏਮਪਵਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਕੇ 64.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 89.0 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 63.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ MoHFW ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IIPS, ਮੁੰਬਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 715 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.79 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਆਬਾਦੀ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15-24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 2019-2021 ਵਿੱਚ 77.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 2023-24 ਵਿੱਚ 79.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ MHS ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NFHS ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧਦੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਭਾਰ/ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ SDGs ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-