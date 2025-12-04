ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

INTERNET USERS IN INDIA INCREASED
INTERNET USERS IN INDIA INCREASED (Ians)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਡ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤੋਂ ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਅਤੇ ARPU ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ?

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ 1002.85 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 1017.81 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੂਨ 2025ਸਤੰਬਰ 2025ਸ਼ਿਫਟ
ਕੁੱਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕ 1002.85 ਮਿਲੀਅਨ1017.81 ਮਿਲੀਅਨ1.49% ਵਾਧਾ
ਵਾਇਰਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ44.42 ਮਿਲੀਅਨ46.61 ਮਿਲੀਅਨਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ973.39 ਮਿਲੀਅਨ __ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਉਪਭੋਗਤਾ 979.71 ਮਿਲੀਅਨ 995.63 ਮਿਲੀਅਨ 1.63% ਵਾਧਾ
ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਉਪਭੋਗਤਾ 23.14 ਮਿਲੀਅਨ22.18 ਮਿਲੀਅਨਕਮੀ ਦਰਜ
ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਗਾਹਕੀ47.49 ਮਿਲੀਅਨ 46.61 ਮਿਲੀਅਨ 1.84% ਦੀ ਕਮੀ

ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਘਟਿਆ

  1. ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  2. ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਉਪਭੋਗਤਾ 979.71 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 995.63 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ।
  3. ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

  1. ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ 47.49 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46.61 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ।
  2. ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਟੈਲੀ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਵੀ 3.36 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.29 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
  3. ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 26.21 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ARPU ਵੀ ਵਧਿਆ - ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

  1. 186.62 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 190.99 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
  2. ਇਹ 2.34 ਫੀਸਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
  3. ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ARPU ਨੇ 10.67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
  4. ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰ ARPU: 189.69 ਰੁਪਏ
  5. ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰ ARPU: 204.55 ਰੁਪਏ

ਐਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕਾਲਿੰਗ ਸਮਾਂ ਜਾਂ MOU 1006 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1005 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। TRAI ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੇਸ ਵਿੱਚ 995.63 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ 22.18 ਮਿਲੀਅਨ ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

