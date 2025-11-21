ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a Lite ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ Nothing Phone 4a ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Nothing Phone 4a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NOTHING PHONE 4A
NOTHING PHONE 4A (NOTHING)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨਥਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 4a ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ BIS 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। Nothing Phone 4a ਨੂੰ BIS 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ A069 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਟਿਪਸਟਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਅੰਬੋਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ 3a ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ A059 ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।"

Nothing Phone 4a ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Glyph ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 3a ਵਾਂਗ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ Galaxy A ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Redmi Note ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦੌੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ

Nothing Phone 3a ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s ਜਨਰਲ 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP + 50MP (ਟੈਲੀਫੋਟੋ) + 8MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 50ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 3a ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਾਹਲ, Nothing Phone 4a ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

