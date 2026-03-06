ETV Bharat / technology

Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ

Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

NOTHING PHONE 4A LAUNCH
NOTHING PHONE 4A LAUNCH (NOTHING)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 9:48 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Nothing Phone (4a) ਅਤੇ Nothing Phone (4a) Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Nothing Phone (4a) ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Nothing Phone (4a) ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 31,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। Nothing Phone (4a) ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ, ਬਲੈਕ, ਬਲੂ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Nothing Phone (4a) Pro ਦੀ ਕੀਮਤ

Nothing Phone (4a) Pro ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 42,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 45,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। Nothing Phone (4a) Pro ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ, ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ

Nothing Phone (4a) 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ Nothing Phone (4a) Pro 'ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Nothing Phone (4a) 'ਤੇ 4000 ਅਤੇ Nothing Phone (4a) Pro 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ Nothing Phone (4a) ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ Nothing Phone (4a) Pro ਨੂੰ No-Cost EMI ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Nothing Phone (4a) 'ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਛੋਟ ਅਤੇ Nothing Phone (4a) Pro 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ Nothing Phone (4a) ਨੂੰ 24,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Nothing Phone (4a) Pro ਨੂੰ 34,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼, ਕਰੋਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Nothing 6 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਥਿੰਗ ਸਟੋਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੋਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

Nothing Phone (4a) Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone (4a) Pro ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਟ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ Glyph Matrix ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ Phone 3 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। Nothing Phone (4a) Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,400mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 50ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Nothing Phone 4a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone 4a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ LTPS AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 4500nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,400mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਿ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

NOTHING PHONE 4A
NOTHING PHONE 4A PRICE
NOTHING PHONE 4A FEATURES
NOTHING PHONE 4A LAUNCH

