ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ Nothing Phone 3a Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Nothing Phone 3a Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

NOTHING PHONE 3A LITE INDIA
NOTHING PHONE 3A LITE INDIA (NOTHING)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 3:48 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਥਿੰਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Nothing Phone 3a Lite ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ Nothing Phone 3a Lite ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਲਾਈਟ-ਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ "Coming Soon" ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਟੀਜ਼ਰ ਤਸਵੀਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Nothing Phone 3a Lite ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77 ਇੰਚ ਦੀ FHD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7300 Pro ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 8GB ਰੈਮ+128/256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ+8MP ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ+ ਤੀਜੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 33ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 5ਵਾਟ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Glyph Light ਸਿਸਟਮ

Nothing Phone 3a Lite ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Glyph Light ਹੈ। Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ Glyph ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Phone 3a Lite ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ Glyph ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Glyph Light ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਕੀਮਤ

ਫਿਲਹਾਲ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ Nothing Phone 3a ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ Nothing ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ Phone 3a Lite 20,000-22,000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 19,999 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

