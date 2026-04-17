ਲਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ ਇਹ ਐਪ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ!

Nothing ਕੰਪਨੀ ਨੇ Wrap ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

NOTHING WRAP APP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 9:30 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Wrap ਸੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਇਲਾਂ, ਲਿੰਕ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Nothing ਨੇ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Wrap ਨੂੰ ਈਅਰਡ੍ਰੋਪ ਵਰਗਾ ਟੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫਾਇਲ, ਲਿੰਕ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ MacOS, Windows ਅਤੇ Linux ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ।

NOTHING WRAP APP (Nothing Community)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਪ

ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਉਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸਟਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕ੍ਰੋਮ ਵੈੱਬ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟੇਂਸਨ ਵੀ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Nothing ਦੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬੱਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ Nothing ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Nothing ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਗ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ Nothing ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Nothing ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। Wrap ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਟਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Nothing ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Wrap ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।

