ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Tata Sierra, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
Tata Motors ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Tata Sierra ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : October 29, 2025 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ SUV ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SUV ਦਾ ਨਾਮ Tata Sierra ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020 ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਦਾ 'Sierra' ਨਾਮਪਲੇਟ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਮਪਲੇਟ ਹੈ। 2020 ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Sierra EV ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2025 ਭਾਰਤ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ SUV ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਨੇੜੇ-ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ICE ਅਤੇ EVs ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ICE ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਗਰਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, EV ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ-ਰੰਗੀ ਗਰਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Tata Sierra ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ
ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਸਪਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ADAS ਫੰਕਸ਼ਨ, 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Tata Sierra ਦਾ ਇੰਜਣ
ਇਸਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਸੀਅਰਾ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਪਰਿਅਨ 1.5-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SUV ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਟਾਟਾ ਹੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 2.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Sierra EV ਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Tata Curvv EV ਅਤੇ Tata Harrier EV ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।