Snapdragon Sound Elite Gen 2 ਚਿਪ ਹੋਈ ਲਾਂਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਈਅਰਬਡਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 25, 2026 at 10:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਆਲਕਾਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ Snapdragon Summit 2026 ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਡੀਓ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਪਸੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪ ਦਾ ਨਾਮ Snapdragon Sound Elite Gen 2 ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵਰਗੇ ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਾਵਰ Wi-Fi 6e ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿੱਧੇ ਕਲਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦ ਅਸਗਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਜ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਜ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
At #SnapdragonSummit we asked: Shouldn't your audio experience adapt to you, not the other way around?— Snapdragon (@Snapdragon) September 23, 2026
Meet Snapdragon Sound Elite Gen 2, our premium audio platform built for the Personal AI era, where sound feels uniquely your own. pic.twitter.com/rWDAB8K1cV
ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਿਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਈਅਰਬੱਡਸ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Wi-Fi 6e ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿੱਧੇ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਸਾਊਂਡ ਐਪਸ ਐਂਡ ਏਜੰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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Hearables are leveling up. @Snapdragon Sound Elite Gen 2 is helping unlock new form factors and Personal AI experiences, from real time translation and AI agents to personalized assistance and much more. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/M8dv4UJpz4— Ziad Asghar (@ziad_asghar) September 24, 2026
ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ
ਕੁਆਲਕਾਮ ਐਪਟੀਐਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀ ਆਮ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ANC ਅਤੇ CVC ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਆਡੀਓ ਸੈਂਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Snapdragon Sound Elite Gen 2 ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਈਅਰਬਡਸ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਓਪਨ ਈਅਰ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ ਈਅਰਬਡਸ, ਆਡੀਓ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਰੈਫਰੇਂਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। Snapdragon Summit 2026 ਵਿੱਚ Clear ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਣ।
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