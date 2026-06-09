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ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਾਸਾ ਅੱਜ Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ARTEMIS III MISSION ASTRONAUTS
ARTEMIS III MISSION ASTRONAUTS (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 9, 2026 at 5:32 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਾ ਆਪਣੇ Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ET ਜਾਂ 8:30 ਵਜੇ IST ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁਣ 11:30 ਵਜੇ ET ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ NASA+, NASA ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ NASA ਦੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੇ-ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। Artemis III ਲਈ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?

Artemis III ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੌਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਚੰਦਰਮਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਲਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੌਰਥਰੋਪ ਗ੍ਰੁਮੈਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੋਸ ਰਾਕੇਟ ਬੂਸਟਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Artemis III ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਦਾ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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ARTEMIS III MISSION ASTRONAUTS

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