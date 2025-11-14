Bihar Election Results 2025

xAI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਦਲਾਅ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਗਰੋਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ xAI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਚੈਟਬੋਟ Grokipedia ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Grokipedia ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ xAI ਨੇ ਸੱਚ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ Grokipedia ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰੋਕਿਪੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੋਕਿਪੀਡੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਗੈਲੈਕਟਿਕਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ @xAI ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!"

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੋਕੀਪੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਪੀਆਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਦ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਗੈਲੈਕਟਿਕਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ, ਗਲੈਕਸੀ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸਹਾਕ ਅਸਿਮੋਵ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਿਮੋਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਭਿਅਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ "ਦਿ ਹਿਚਹਾਈਕਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਟੂ ਦ ਗਲੈਕਸੀ" ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟਬੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਈਡ ਵਾਂਗ।

ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ xAI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ ਲੇਖ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗ੍ਰੋਕ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗਵੇਜ ਮਾਡਲ (LLM) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੋਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟੈਟ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

