Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 12:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ Motorola Signature ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Motorola Signature 27 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ, 90ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Motorola Signature 27 ਦੀ ਕੀਮਤ
Motorola Signature 27 ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,51,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ Pantone Capulet Olive ਅਤੇ Pantone Coal Smoke ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Motorola Signature 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Motorola Signature 27 ਵਿੱਚ Extreme AMOLED Duo Tandem ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12,000nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ 1.5K ਸੂਪਰ HD Resolution, Dolby Vision, Pantone Validated ਕਲਰ ਕੈਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ SGC ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਲਈ ਜੇਮਿਨੀ ਓਮਨੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਗੂਗਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
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