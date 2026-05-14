Motorola Razr Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

Motorola Razr Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 9:29 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Motorola Razr Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ MWC 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8.1 ਇੰਚ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 6.6 ਇੰਚ ਦੀ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 80ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Motorola Razr Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Motorola Razr Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ 1,49,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,59,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦਾ FIFA ਵਰਲ ਕੱਪ 26 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1,69,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।

Jio ਯੂਜ਼ਰਸ 449 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ JioHotstar ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜੇਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 5,000GB ਸਟੋਰੇਜ, Tira, Ajio ਅਤੇ EaseMyTrip ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Motorola Razr Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Motorola Razr Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 8.1 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 165Hz ਦੀ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 6,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ 20MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 80ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

