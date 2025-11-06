ETV Bharat / technology

Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

MOTOROLA EDGE 70
MOTOROLA EDGE 70 (MOTOROLA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 6, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Motorola Edge 70 ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ Motorola Edge 70 ਦਾ ਪਤਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਿਰਫ 159 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਕਾ ਅਤੇ 5.99 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ25 ਐਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67-ਇੰਚ ਦੀ ਪੋਲੇਡ ਸੁਪਰ ਐਚਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 1220x2712 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, HDR10+ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 4500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਪ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 4800mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 68W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 29 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਜਾਂ 66 ਘੰਟੇ ਸੰਗੀਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 3-ਇਨ-1 ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Motorola Edge 70 ਦੀ ਕੀਮਤ

Motorola Edge 70 ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 80,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 81,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Pantone Bronze Green, Pantone Lily Pad ਅਤੇ Gadget Gray ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ Motorola Edge 70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ (1,19,900 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ25 ਐਜ (1,09,999 ਰੁਪਏ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।

