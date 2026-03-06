ETV Bharat / technology

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 5:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਨ-ਪੇਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇ, ਵਧੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ Super HD 1.5K Extreme AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, HDR10+ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 5200nits ਤੱਕ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 13MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 68ਵਾਟ ਦੀ TurboPower ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 26,999 ਰੁਪਏ ਹੈ, 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HDFC ਜਾਂ Axis Bank ਦੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੇ 8GB+128GB ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ, 8GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 30,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ Pantone Blue Surf, Pantone Country Air ਅਤੇ Pantone Silhouette ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਓਪਨ ਸੇਲ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, Motorola ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

