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Moto G77 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Moto G77 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

MOTO G77 POWER PRICE
MOTO G77 POWER PRICE (MOTO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 3:52 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Moto ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ G77 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਫੋਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 25,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਮ-ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦੀ 7,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ।

Moto G77 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Moto G77 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Axis Bank ਅਤੇ HDFC Bank ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Motorola ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Pantone Fuchsia Red, Pantone Impenetrable ਅਤੇ Pantone Nautical Blue ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ।

Moto G77 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Moto G77 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.72 ਇੰਚ ਦੀ Full HD+LCD ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1,050nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6400 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 30ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 6ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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