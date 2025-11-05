ETV Bharat / technology

ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Motorola ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

MOTO G67 POWER 5G
MOTO G67 POWER 5G (Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 120Hz FHD+ LCD ਡਿਸਪਲੇਅ, Snapdragon 7s Gen 2 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 8GB RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 30W ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ Android 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HelloUI 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਤਿੰਨ Pantone ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Moto G67 Power 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8 ਜੀਬੀ ਰੈਮ + 128 ਜੀਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਪੈਂਟੋਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪਰਪਲ, ਪੈਂਟੋਨ ਬਲੂ ਕੁਰਕਾਓ ਅਤੇ ਪੈਂਟੋਨ ਸਿਲਾਂਟਰੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Moto G67 Power 5G ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ Flipkart ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ Axis ਅਤੇ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ FHD+ LCD ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, HDR10+ ਸਪੋਰਟ, 391 ppi ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ MIL-810H ਮਿਲਟਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਬੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4nm ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 2 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Moto G67 Power 5G ਵਿੱਚ 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ RAM ਨੂੰ 24GB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, G67 ਪਾਵਰ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ, ਤਿੰਨ-ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ, ਮੋਟੋ ਜੈਸਚਰ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਕੱਟਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਟਵਿਸਟ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੇਸ 3.0 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI ਫੋਟੋ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਜਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP Sony LYT-600 ਅਤੇ 8MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Moto G67 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 30W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਅਨਲਾਕ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ HelloUI 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

MOTO G67 POWER 5G LAUNCHED
MOTO G67 POWER 5G PRICE
MOTO G67 POWER 5G SALE
MOTO G67 POWER 5G OFFERS
MOTO G67 POWER 5G

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ? ਇਹ 6 ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ

ਕੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਗਲਤ ਅਸਰ? ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਭੋਜਨ

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ! ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ 11 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.