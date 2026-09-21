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Lava Virat Curve 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Lava Virat Curve 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

LAVA VIRAT CURVE 5G PRICE
LAVA VIRAT CURVE 5G PRICE (LAVA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 2:10 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Virat Curve 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਚੇਗੀ।

Lava Virat Curve 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Lava Virat Curve 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 23,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੁੱਲ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Lava Virat Curve 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Lava Virat Curve 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ 3D Curve AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1,100nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ iP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਤਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਅਲਰਟ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੋਜੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 33ਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲਰ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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