Lava Bold N4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Lava Bold N4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 18, 2026 at 4:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Bold N4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ Bold N4 Lite ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5G ਸਪੋਰਟ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰਕੁਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ LED ਫਲੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮ ਵੀ ਫਲੈਟ ਹੈ।
Lava Bold N4 Pro 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Lava Bold N4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Unisoc T8200 5G ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਏਆਈ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Lava Bold N4 Pro 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Lava Bold N4 Pro 5G ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। Lava ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
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