ETV Bharat / technology

Netflix Games 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਗੇਮ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸਕੋਗੇ ਫ੍ਰੀ

Launch Edition Netflix Games 'ਤੇ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

FIFA WORLD CUP LAUNCH EDITION
FIFA WORLD CUP LAUNCH EDITION (FIFA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 7, 2026 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, FIFA ਨੇ Netflix ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ FIFA World Cup: Launch Edition ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੇਮ FIFA World Cup 2026 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ Netflix Games 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Netflix ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Netflix ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਖੇਡ ਸਕੋਗੇ।

ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

FIFA World Cup: Launch Edition ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 48 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ, 16 ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮ ਚੁਣ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਿਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FIFA ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੇਮ?

ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਾਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੇਮਪਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੋਸ਼ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

FIFA ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਚ ਐਡਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਗੇਮਪਲੇ ਅਪਡੇਟ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਂਚ FIFA ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। Netflix Games ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
NEW NETFLIX GAME LAUNCH
NETFLIX AND FIFA PARTNERSHIP
FIFA WORLD CUP LAUNCH EDITION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.