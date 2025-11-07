ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ
'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਨਾਮਕ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 1:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ,"ਇਹ ਗੇਮ ਹੁਣ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।"
Hi everyone,— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
ਕਈ ਵਾਰ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਝੜ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਗੇਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਦਲ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਇਹ ਦੇਰੀ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"
ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ?
ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।-ਡਿਵੈਲਪਰ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼
We want to thank you again for your patience and support. While the wait is a little longer, we are incredibly excited for players to experience the sprawling state of Leonida and a return to modern day Vice City.— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
Sincerely,
Rockstar Games
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੇਮਰਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ YouTube 'ਤੇ 268 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਇਕ ਜੇਸਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 137 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
'ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI' ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲੂਸੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਮੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ GTA ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸੀ।
