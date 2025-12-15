ISRO ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲੂਬਰਡ-6 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
Published : December 15, 2025 at 3:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਬਲੂਬਰਡ-6 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਏਐਸਟੀ ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇਹ ਇਸਰੋ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਸਰੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ AST ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੂਬਰਡ 6 ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲਿਫਟਆਫ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
On December 6, BlueBird 6 was encapsulated and timely handed off to the launcher for liftoff. The exact December launch date will be announced in the coming days.— AST SpaceMobile (@AST_SpaceMobile) December 14, 2025
This launch marks the beginning of our launch campaign, with a launch every forty-five days on average during 2026.… pic.twitter.com/wVwLfVXcMj
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਏਐਸਟੀ ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਲਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਲਿਫਟ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਕਸੀਓਮ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸੀਓਮ-4 ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਓਮ ਸਪੇਸ, ਇਸਰੋ, ਸਪੇਸਐਕਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਨਾਸਾ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ (ਈਐਸਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਲੂਬਰਡ-6 ਬਾਰੇ
ਬਲੂਬਰਡ-6 ਇੱਕ 6.5-ਟਨ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕ-3 (LVM-3), ਜਿਸਨੂੰ "ਬਾਹੂਬਲੀ" ਰਾਕੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਭਗ 2,400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲੂਬਰਡ-6 ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਐਰੇ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਲੂਬਰਡ-6 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਵੀਨਤਾ, ਸੰਪਰਕ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਲੂਬਰਡ-6 ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਊਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL) ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀ-ਲਾਂਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਲੂਬਰਡ-6 ਦਾ ਲਾਂਚ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਬਰਡ-6 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਸਫਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
