Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਂਟਰੀ?

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY S26 SERIES (SAMSUNG)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 9:55 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Samsung ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਟਿਪਸਟਰ Ice Universe ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣਾ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus ਅਤੇ Samsung Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ?

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ Samsung Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ, ਸਿਲਵਰ ਸ਼ੈਡੋ, ਸਕਾਈ ਬਲੂ, ਕੋਬਾਲਟ ਵਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਗੋਲਡ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Samsung Galaxy S26 ਅਤੇ Samsung Galaxy S26 Plus ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਜਨਲ ਚਿਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2nm Exynos 2600 ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 GB ਰੈਮ, ਐਂਡਰਾਈਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ One UI 8.5, 120Hz LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ 50MP ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy S26 Ultra ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ Xiaomi, Vivo, Oppo ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਬੋਨਸ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਲੈਕਸੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀਂ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

