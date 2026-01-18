Lava Blaze Duo 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ
Lava Blaze Duo 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : January 18, 2026 at 2:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ Lava Blaze Duo 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Lava Blaze Duo 3 ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Lava Blaze Duo 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਕਲਰਵੇਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪੈਨਲ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਗੋਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The best camera on your phone— Lava Mobiles (@LavaMobile) January 16, 2026
should take your selfies too.
Blaze Duo 3
Revealing on 19.01.2026#BlazeDuo3 #SecondaryDisplay #ProudlyIndian pic.twitter.com/nXJtzlam3O
Lava Blaze Duo 3 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Lava Blaze Duo 3 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Lava Blaze Duo 5G ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ Xiaomi 17 ਪ੍ਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਬੈਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Lava Blaze Duo 3 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਨ। ਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਡਾਕਾਰ LED ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Lava Blaze Duo 3 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Lava Blaze Duo 3 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Amazon 'ਤੇ ਮੂਨਲਾਈਟ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,000 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 6.6-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ-HD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 1.6-ਇੰਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਅਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7060 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, Lava Blaze Duo 3 ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੋਨੀ IMX752 ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 5,000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ IR ਬਲਾਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 5G, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.2, GPS, BeiDou, GLONASS, ਅਤੇ Galileo ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੋਨ 7.55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 181 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
