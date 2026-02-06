iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : February 6, 2026 at 5:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
iQOO ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ iQOO 15R ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ iQOO 15R ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ Sneak Peek ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BGMI ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ
iQOO ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਕਵਾਇਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ iQOO 15R Sony LYT ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 50MP ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
Got an eye for detail?— Nipun Marya (@nipunmarya) February 5, 2026
Spot the hidden feature and comment below👇🏻 #iQOO15R pic.twitter.com/gnMj50iH07
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ iQOO Z11 Turbo ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ iQOO Z11 Turbo ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਈਓ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕੈਮਰਾ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ iQOO 15R ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ iQOO Z11 Turbo ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। iQOO 15R ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
iQOO 15R ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਦਾ Origin Island ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ Dynamic Island ਫੀਚਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਵਿੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। iQOO 15R ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 7,600mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ਼ 7.9mm ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਨੇ AnTuTu 'ਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। CPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ NPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
