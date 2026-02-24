iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਾਰੀ?
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 24, 2026 at 1:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Triumph Silver ਅਤੇ Black Knight ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 5000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Sony LYT-700V OIS ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Unrivaled performance. Maximum power.— iQOO India (@IqooInd) February 24, 2026
Powered by Snapdragon 8 Gen 5 from Qualcomm, it responds to every move, every tap, every game without missing a beat.
No lag. No limits. Just go.#iQOO15R #iQOO15RLaunch pic.twitter.com/1RcsvDsITK
Smooth. Bright. Easy on the eyes.— iQOO India (@IqooInd) February 24, 2026
iQOO 15R’s 1.5K 144Hz AMOLED Eyecare Display keeps every scroll, swipe, and stream vivid without straining your eyes.#iQOO15R #iQOO15RLaunch #OriginOS pic.twitter.com/db9nkPQ2zE
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,600mAh ਦੀ Silicon Anode ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਪੀਸੀ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਮਲਟੀ ਐਪ ਫਲੋ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਚਿੱਪ Q2 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।iQOO 15R ਵਿੱਚ 6.5K IceCore VC ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Every shot, every detail, just right.— iQOO India (@IqooInd) February 24, 2026
iQOO 15R comes with a Sony LYT-700V OIS main camera, an 8MP ultra-wide, and a 32MP selfie camera, built to capture every frame with clarity and depth.
Point. Shoot. Own the moment.#iQOO15R #iQOO15RLaunch pic.twitter.com/L5FZLgUDEF
iQOO 15R with its 7600mAh battery keeps up, from sunrise scrolls to midnight streams, with zero interruptions.#iQOO15R #iQOO15RLaunch pic.twitter.com/Ko7eP2vIWG— iQOO India (@IqooInd) February 24, 2026
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB+256GB ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ, 12GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 43,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 48,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
Processing made effortless.— iQOO India (@IqooInd) February 24, 2026
iQOO 15R with Supercomputing Chip Q2 handles heavy tasks, multi-app flows, and gaming without breaking a sweat.#iQOO15R #iQOO15RLaunch pic.twitter.com/wCZRNFhwE6
Low on charge? No stress.— iQOO India (@IqooInd) February 24, 2026
iQOO 15R with 100W FlashCharge powers up to 50% in 33 minutes*. So you’re back in action before the moment waits.
*T&C Apply#iQOO15R #iQOO15RLaunch pic.twitter.com/u3oUeM7NRF
iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
HDFC ਅਤੇ AXIS ਬੈਂਕ ਦੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ EMI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। iQOO 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, iQoo.com ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
