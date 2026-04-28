iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਲੀਕ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ

iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 3:55 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ iPhone 18 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Max Tech ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ iPhone 17 Pro Max ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 15mm ਹੈ, ਉਹ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਚ-ਹੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ iPhone 20 ਤੋਂ ਪੰਚ-ਹੋਲ ਕਟਆਊਟ ਡਿਸਪਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਏਗੀ।

ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ

iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਕ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। iPhone 17 Pro Max ਵਿੱਚ ਇਹ 11.23mm ਸੀ, ਜੋ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ 11.54mm ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 13.77 mm ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ 5x ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

iPhone 17 Pro Max ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ 1/1.28 ਇੰਚ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ Vivo X200 Ultra ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਕ ਅਤੇ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

