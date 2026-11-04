iPhone 18 ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਲੀਕ
iPhone 18 ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 12:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18 Plus ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Digital Chat Station ਨਾਮ ਦੇ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ Weibo 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ iPhone 18, iPhone 18e ਅਤੇ iPhone Air 2 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ Staggered ਲਾਂਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
iPhone 18 ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਲੀਕ
ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5K Resolution ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Dynamic Island ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ A20 ਚਿਪਸੈੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
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