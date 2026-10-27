Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?
Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 3:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ MediaTek Dimensity 8400 Ultimate ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਗੇਮਿੰਗ ਡੌਕ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਕੂਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 69,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ ਫੋਨ ਲਈ 24,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ 'GT 50 Pro ਗੇਮਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GT NX ਸਟੇਸ਼ਨ, GT NX ਕੰਟਰੋਲਰ, GT ਕੂਲਿੰਗ ਫੈਨ ਕਮ ਚਾਰਜਰ, GT 50 Pro ਮੈਗਸੇਫ ਕਵਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ Flipkart ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Black Abyss ਅਤੇ Red Blaze ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ LTPS AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, 144Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 4,500 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ 2,800Hz ਇੰਸਟੈਂਟ ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ TÜV ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4nm MediaTek Dimensity 8400 Ultimate ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਲੋ ਲਿਕਵਿਡ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਨੂੰ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਬਟਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਓਪਨ-ਕੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ-ਸੈਂਸਰ GT ਟ੍ਰਿਗਰਸ'ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨ-ਗੇਮ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ XOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Infinix GT 50 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 30W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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