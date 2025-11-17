ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ!

Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

NOTHING PHONE 3A LITE LAUNCH DATE
NOTHING PHONE 3A LITE LAUNCH DATE (NOTHING)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 5:03 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਥਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨਥਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 3a Lite ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Nothing Phone 3a Lite ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone 3a Lite ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ (1,080×2,392 ਪਿਕਸਲ) ਫਲੈਕਸੀਬਲ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 120Hz ਦੀ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 3000 nits ਦੀ ਪੀਕ HDR ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, 387ppi ਪਿਕਸਲ ਡੈਨਸਿਟੀ ਅਤੇ 1000Hz ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ 4nm ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 7300 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਸਡੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 2TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 16GB ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੇਮਰ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 120FPS 'ਤੇ BGMI ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP, ਦੂਜਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ 8MP ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 33W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 5W ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Nothing OS 3.5 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ Essential Space ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,700 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19,999-22,000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Nothing Phone 3a ਨੂੰ Flipkart 'ਤੇ 24,999 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Nothing Phone 3a Lite ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nothing Phone 3a Lite ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

