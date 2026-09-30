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HMD ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

HMD VIBE 2 PRO 5G PRICE
HMD VIBE 2 PRO 5G PRICE (HMD)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 9:29 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: HMD ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ, 120Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ FHD+LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਮੈਕ੍ਰੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 33ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 14,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Silver Mist, Aqua Green, and Cosmic Purple ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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HMD VIBE 2 PRO 5G PRICE

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