HMD ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

HMD ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 30, 2026 at 9:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: HMD ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ, 120Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ FHD+LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਮੈਕ੍ਰੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 33ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
The wait.— HMD India (@HMDdevicesIN) September 29, 2026
The guesses.
The suspense.
All leading to one Pro reveal.
Starting at ₹14,999*, special launch offer on HMD Vibe2 Pro 5G.
It’s officially here.#HMD #HMDIndia #HMDPro #Vibe2Pro #Vibe #gottafeelit pic.twitter.com/FKkzf3WU1j
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 14,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Okay, we’ve been keeping this one under wraps long enough.— HMD India (@HMDdevicesIN) September 29, 2026
Meet the HMD Vibe2 Pro 5G. More Vibe, more Pro, and a whole lot more to experience.
And if you’ve been waiting for the next big Vibe, this one’s Gotta feel it.
Coming to Flipkart on 8th October.#HMD #HMDIndia #HMDPro… pic.twitter.com/BTMyj22fI5
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
HMD Vibe 2 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Silver Mist, Aqua Green, and Cosmic Purple ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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