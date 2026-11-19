13 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਖਤਮ! GTA 6 ਗੇਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ?
GTA 6 ਗੇਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 19, 2026 at 10:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਗੇਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਲੋਕ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੇਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GTA 6 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GTA 6 ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੇਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ਿਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GTA 6 ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ GTA 6 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Jason Duival ਅਤੇ Lucia Caminos ਹੈ।
GTA 6 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕੋਗੇ?
GTA 6 ਗੇਮ ਅਜੇ PlayStation 5 ਅਤੇ Xbox Series X/S ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਸੀ ਵਰਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GTA 6 ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
GTA 6 ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 212GB ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GTA 6 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ
GTA 6 ਨੂੰ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ Standard ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Ultimate ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। Standard ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ Vintage Vice City Pack ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੇਮ ਦੇ Ultimate ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ GTA 6?
ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ GTA 6 ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5, PS5 Pro, Xbox Series X ਅਤੇ Xbox Series S 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੀਸੀ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
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