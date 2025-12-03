ETV Bharat / technology

Ola ਅਤੇ Uber ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਪ, ਸਸਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ!

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਪ 'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

BHARAT TAXI APP
BHARAT TAXI APP (Google Play Store)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਪ 'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਐਪ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' ਐਪ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ MSCS ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰਾਈਵਰ-ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬੀਟਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਈਵਰ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਸਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਸਾਫਟ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਟ੍ਰਾਇਲ

ਐਪ ਦਾ ਸਾਫਟ ਲਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ iOS ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਯੂਜ਼ਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਈਡ ਬੁਕਿੰਗ
  2. ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ
  3. ਗੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਫੇਸ
  4. 24/7 ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਹਾਇਤਾ
  5. ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ
  6. ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਪਸ਼ਨ
  7. ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਫ਼ਟੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BHARAT TAXI
OLA
UBER
BHARAT TAXI APP FEATURES
BHARAT TAXI APP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.