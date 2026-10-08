Starlink ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

Starlink ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 8, 2026 at 1:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਕ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ non-geosynchronous ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਔਰਬਿਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।-ਸਰਕਾਰ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ SpaceX ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ... ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ X 'ਤੇ DogeDesigner ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
X ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਭਾਰਤ ਨੂੰ @Starlink ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਸਟਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋ 11,256 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,093 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ 440.87 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਘਣਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 48.31 ਸੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 126.80 ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਨੈੱਟ ਨੇ 850,000 ਰੂਟ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 221,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ PoP ਸਿਰਫ਼ 80,472 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ 4.26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਈਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬੀਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਸਕ ਦੇ ਕਈ ਟਵੀਟਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ IMC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
IMC 2026 ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ SpaceX ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਐਂਟੀਨਾ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਗੇਟਵੇ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
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