ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : July 6, 2026 at 11:06 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਰੇਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਕੰਟੈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰੁੰਤ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਨ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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