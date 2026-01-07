ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ETV Bharat / technology

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ X ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਨੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ X ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ (CSAM) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇਗਾ।- X ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈਂਡਲ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ X ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Grok ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟੈਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਕਰਨ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਂਪਟ, ਚਿੱਤਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।-ਮੰਤਰਾਲੇ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ IT ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪੀਡੋਫਿਲਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਨੇ X ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ AI ਵਰਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ, ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

X ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਟ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ATR ਵਿੱਚ Grok ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ, ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੈਟ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਆਡਿਟਯੋਗ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਣਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਫਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ X ਅਤੇ xAI ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ।-ਆਫਕਾਮ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫਕਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਕ ਔਨ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

