Google Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣ ਲਓ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ
Google Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 13, 2026 at 9:37 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL ਅਤੇ Google Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Google Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Missed #MadeByGoogle? Watch the full event here 👇https://t.co/xooz5N55P4— Made by Google (@madebygoogle) August 13, 2026
Google Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Google Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,86,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ Olive ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Google #Pixel11 Pro Fold opens up a new way to go pro.— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2026
🌈 HiLight: tune out, stay in the loop
🧠 Gemini Intelligence helps handle simple tasks*
💪 Ultra-durable, 3x as strong*
🔆 Screens are 20% brighter*
*See video for more & get yours today: https://t.co/qDCBrfFvud… pic.twitter.com/Us2LmmKKXV
Google Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.5 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 10.5MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਇਡ ਅਤੇ 10.8MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,806mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
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