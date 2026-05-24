Google Pixel 11 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Google Pixel 11 ਵਿੱਚ Pixel Glow ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 24, 2026 at 5:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ Pixel Glow ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ Google I/O 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। Pixel Glow ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨਿਓਨ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਉਲਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Google I/O 2026 ਦੀ ਕੀਨੋਟ ਵਿੱਚ Gemini Omni ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ 11 ਵਰਗਾ ਫੋਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕੀ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਗੂਗਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਗਲੋ ਫੀਚਰ

ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪਿਕਸਲ ਗਲੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੇਮੋ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ।

ਪਿਕਸਲ ਗਲੋ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Nothing Phone ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਗੂਗਲ ਇਸਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਬੀਟਾ 4 ਦੇ APK ਟੀਅਰਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਡਨੇਮ orbit ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋ ਫੋਨ ਫੇਸ ਡਾਊਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੰਗੀਨ LED ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗੇਮ ਚੇਂਜ਼ਰ ਫੀਚਰ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ TSMC ਦੇ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਿਕਸਲ 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੇਂਮ ਚੇਜ਼ਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ, ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲਈ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਗਲੋ ਵਰਗੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Nothing Phones ਨੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਵੀ ਪਿਕਸਲ ਗਲੋ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

