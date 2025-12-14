ETV Bharat / technology

The Game Awards 2025: ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਦਾ ਇਨਾਮ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

'The Game Awards 2025' ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33 ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 14, 2025 at 12:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੇਮਿੰਗ ਇਵੈਂਟ 'The Game Awards 2025' ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਪੀਕੌਕ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੇਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਓਫ ਕੀਘਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੇਅਰ ਔਬਸਕਰ: ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ Game of the year ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ RPG ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਜੈਨੀਫਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ Maelle ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ Best Performance ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪਲ ਰਿਹਾ।

ਗੇਮ ਆਫ ਦ ਏਅਰ

  • ਕਲੇਅਰ ਅਬਸਕੁਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33
  • ਡੈਥ ਸਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 2
  • ਡੌਂਕੀ ਕਾਂਗ ਬਨਾਨਜ਼ਾ
  • ਹੇਡੀਜ਼ II
  • ਹੋਲੋ ਨਾਈਟ ਸਿਲਕਸੌਂਗ
  • ਕਿੰਗਡਮ ਕਮ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ II

ਬੈਸਟ ਗੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ

  • ਕਲੇਅਰ ਅਬਸਕੁਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33 (ਜੇਤੂ)
  • ਡੈਥ ਸਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 2
  • ਗੋਸਟ ਆਫ ਯੋਤੇਈ
  • ਹੇਡੀਜ਼ II
  • ਸਪਲਿਟ ਫਿਕਸ਼ਨ

ਬੈਸਟ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ

  • ਦ ਲਾਸਟ ਆਫ਼ ਅਸ ਸੀਜ਼ਨ 2 (ਵਿਨਰ)
  • ਏ ਮਾਇਨਕਰਾਫਟ ਮੂਵੀ
  • ਡੈਵਿਲ ਮਈ ਕ੍ਰਾਈ
  • ਸਪਲਿੰਟਰ ਸੈੱਲ ਡੈਥਵਾਚ
  • ਅੰਟਿਲ ਡਾਅਨ

ਬੈਸਟ ਨੈਰੇਟਿਵ

  • ਕਲੇਅਰ ਅਬਸਕੁਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33 (ਵਿਨਰ)
  • ਡੈਥ ਸਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 2
  • ਗੋਸਟ ਆਫ ਯੋਤੇਈ
  • ਕਿੰਗਡਮ ਕਮ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ II
  • ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਿੱਲ ਐੱਫ

ਬੈਸਟ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ

  • ਕਲੇਅਰ ਅਬਸਕੁਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33 (ਵਿਨਰ)
  • ਡੈਥ ਸਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 2
  • ਗੋਸਟ ਆਫ ਯੋਤੇਈ
  • ਹੇਡੀਜ਼ II
  • ਹੋਲੋ ਨਾਈਟ ਸਿਲਕਸੌਂਗ

ਬੈਸਟ ਸਕੋਰ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ

  • ਕਲੇਅਰ ਔਬਸਕਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33 ਲੋਰਿਅਨ ਟੈਸਟਾਰਡ (ਵਿਨਰ)
  • ਹੋਲੋ ਨਾਈਟ ਸਿਲਕਸੌਂਗ
  • ਹੇਡੀਜ਼ II
  • ਗੋਸਟ ਆਫ ਯੋਤੇਈ
  • ਡੈਥ ਸਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 2

ਬੈਸਟ ਆਡੀਓ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

  • ਬੈਟਲਫੀਲਡ 6 ਵਿਨਰ
  • ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33
  • ਡੈਥ ਸਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 2
  • ਗੋਸਟ ਆਫ ਯੋਤੇਈ
  • ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਿੱਲ ਐੱਫ

ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

  • ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33 (ਵਿਨਰ)
  • ਬੈਨ ਸਟਾਰ
  • ਚਾਰਲੀ ਕੌਕਸ
  • ਏਰਿਕਾ ਇਸ਼ੀ
  • ਕੋਨਾਤਸੁ ਕਾਟੋ
  • ਟਰੌਏ ਬੇਕਰ

Innovation in Accessibility

  • ਡੂਮ ਦ ਡਾਰਕ ਏਜਸ (ਵਿਨਰ)
  • Assassins Creed Shadows
  • ਐਟਮਫਾਲ
  • ਈਏ ਸਪੋਰਟਸ ਐਫਸੀ 26
  • ਸਾਊਥ ਆਫ ਮਿਡਨਾਈਟ

ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੇਤੂ
ਗੇਮਸ ਫਾਰ ਇਮਪੈਕਟਸਾਊਥ ਆਫ ਮਿਡਨਾਈਟ
ਬੈਸਟ ਆਨਗੋਇੰਗ ਗੇਮਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਸਕਾਈ
ਬੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਬਾਲਦੂਰ ਗੇਟ 3
ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟ ਗੇਮਕਲੇਅਰ ਔਬਸਕਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33
ਬੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਇੰਡੀ ਗੇਮ ਕਲੇਅਰ ਔਬਸਕਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33
ਬੈਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਉਮਾਮੁਸੁਮੇ ਪ੍ਰਿਟੀ ਡਰਬੀ
ਬੈਸਟ VR/AR ਗੇਮ ਦ ਮਿਡਨਾਈਟ ਵਾਕ
ਬੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਗੇਮਹੇਡੀਜ਼ II
ਬੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਐਡਵੈਂਚਰਹੋਲੋ ਨਾਈਟ ਸਿਲਕਸੌਂਗ
ਬੈਸਟ ਆਰਪੀਜੀਕਲੇਅਰ ਔਬਸਕਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 33
ਬੈਸਟ Fighting Gameਫੈਟਲ ਫੁਰੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਵਾਲਵਸ
ਬੈਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਗੇਮਡੌਂਕੀ ਕਾਂਗ ਬਨਾਨਜ਼ਾ
ਬੈਸਟ ਸਿਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਾਇਨਲ ਫੈਨਟੇਸੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਇਵਾਲਿਸ ਕਰੋਨੀਕਲਸ
ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਰੇਸਿੰਗ ਮਾਰੀਓ ਕਾਰਡ ਵਰਲਡ
ਬੈਸਟ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰਏਆਰਸੀ ਰੇਡੀਅਰਸ
ਮੋਸਟ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟਿੰਡ ਗੇਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ ਵੀਆਈ
ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ MoistCr1TiKaL
ਬੈਸਟ ਈਸਪੋਰਟ ਗੇਮ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2
ਬੈਸਟ ਈਸਪੋਰਟ ਐਥਲੀਟ ਚੋਵੀ
ਬੈਸਟ ਈਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਟੀਮ ਵੀਟਾਇਲੀਟੀ CS2
ਪਲੇਅਰਸ ਵਾਈਸ ਵੁਦਰਿੰਗ ਵੇਵਜ਼

THE GAME AWARDS 2025
GAME AWARDS 2025 WINNERS
TGA 2025 FULL LIST
EXPEDITION 33 GOTY
