ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲਿਆ Samsung ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੇਖੋ

ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ Galaxy Z TriFold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

GALAXY Z TRIFOLD NEWS (YouTube/ JerryRigEverything)
Published : December 28, 2025 at 3:50 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਟ੍ਰਾਈਫੋਲਡ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ JerryRigEverything ਦੇ ਹੋਸਟ ਜੈਕ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ Galaxy Z TriFold ਦਾ ਟਿਕਾਊਪਣ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਅੱਗ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਮੋੜ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਸਿਰੇਮਿਕ 2 ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਚ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 6 ਹਲਕੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਲੈਵਲ 7 ਡੂੰਘੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੈਵਲ 2 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਖੁਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੁੰਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Galaxy Z TriFold ਨੇ ਅੱਗ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਕਵਰ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਭਗ 17 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਸਲ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਿਰਫ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੇ ਅਜੀਬ ਚੀਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਮੋੜ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦਕਿ Galaxy Z Fold 7 ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ। Galaxy Z TriFold ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਹਿੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਪਤਲੇ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।

ਜੈਕ ਨੈਲਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ Galaxy Z TriFold ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।

