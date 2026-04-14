Google Gemini 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ NEET UG ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

Google Gemini 'ਤੇ Neet UG ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 14, 2026 at 3:42 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇਮਿਨੀ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ NEET UG ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਾਮੀ ਸਿਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਜਿਕਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਅਰਸ 360 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਅਸਲੀ NEET UG ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਭ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ

ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'I Want to take a NEET mock exam' ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁੰਤ ਹੀ ਟੈਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮਿਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਟਾਪਿਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਟੱਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ SAT ਅਤੇ JEE Main ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। NEET UG ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਡਿਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਬਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

