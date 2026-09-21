Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 21, 2026 at 11:09 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਸੇਲ ਵਿੱਚ Axis Bank ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਚੋਣਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ?
Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 8 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਯੋਗ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Apple, Samsung, Motorola, Realme, Poco, Oppo ਅਤੇ Techno ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Just another regular day can change your life, for the better.— Flipkart (@Flipkart) September 18, 2026
The right place. The right person. The right time.
All that’s left is the right shopping list.
Don’t believe it? Watch it happen here!
Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ?
- Motorola Edge 70 Fusion
- Vivo T5x 5G
- IPhone 16 Pro Max
- Apple IPhone 16 Plus
- Ai+ Nova 2 5G
- Galaxy A36 5G
- iPhone 15
- Moto G37 Power
- Oppo K14x 5G
- Poco C85x 5G
- Realme P4 Lite
- Google Pixel 11
- Vivo T5 Lite 5G
- Boltt Evo
- Moto G06 Power 4G
- Realme P4 5G
- Realme P4s 5G
- Ai+ Nova 2 Ultra 5G
- Infinix Hot 60i
- Galaxy F07 4G
- Tecno Spark 50 5G
- LAVA Virat V1 4G
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ।
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