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Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

FLIPKART BIG BILLION DAYS SALE DATE
FLIPKART BIG BILLION DAYS SALE DATE (FLIPKART)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 11:09 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਸੇਲ ਵਿੱਚ Axis Bank ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਚੋਣਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ?

Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 8 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਯੋਗ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Apple, Samsung, Motorola, Realme, Poco, Oppo ਅਤੇ Techno ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Flipkart Big Billion Days ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ?

  1. Motorola Edge 70 Fusion
  2. Vivo T5x 5G
  3. IPhone 16 Pro Max
  4. Apple IPhone 16 Plus
  5. Ai+ Nova 2 5G
  6. Galaxy A36 5G
  7. iPhone 15
  8. Moto G37 Power
  9. Oppo K14x 5G
  10. Poco C85x 5G
  11. Realme P4 Lite
  12. Google Pixel 11
  13. Vivo T5 Lite 5G
  14. Boltt Evo
  15. Moto G06 Power 4G
  16. Realme P4 5G
  17. Realme P4s 5G
  18. Ai+ Nova 2 Ultra 5G
  19. Infinix Hot 60i
  20. Galaxy F07 4G
  21. Tecno Spark 50 5G
  22. LAVA Virat V1 4G

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ।

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