WhatsApp ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?

WhatsApp ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 12, 2026 at 2:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਟ੍ਰੈਕਰ WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.40.7 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੀਟਾ ਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜੋੜੀ।
WhatsApp is rolling out scheduled messages on Android beta! WhatsApp is finally introducing a feature that lets users schedule their text messages, photos, and videos. https://t.co/GrxUWwCqbJ https://t.co/gG1fXHaCRG— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2026
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੀਚਰ Gmail ਦੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੈਂਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ Bottom ਸ਼ੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿਨ/ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਪਿਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਐਡੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਚੈਨਲ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਟਸਐਪ ਇਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਲਈ Chat Information ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
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