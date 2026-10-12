ETV Bharat / technology

WhatsApp ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?

ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

MESSAGES SCHEDULE FEATURE FOR BETA
MESSAGES SCHEDULE FEATURE FOR BETA (WABetaInfo)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਟ੍ਰੈਕਰ WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.40.7 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੀਟਾ ਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜੋੜੀ।

ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੀਚਰ Gmail ਦੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੈਂਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ Bottom ਸ਼ੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿਨ/ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਪਿਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਐਡੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਚੈਨਲ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਟਸਐਪ ਇਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਲਈ Chat Information ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WHATSAPP MESSAGES SCHEDULE FEATURE
WHATSAPP NEWS
WHATSAPP TESTING MESSAGE SCHEDULING
MESSAGES SCHEDULE FEATURE FOR BETA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.