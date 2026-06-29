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ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ Renault Kwid ਦਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਰਜ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ?

Renault India ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ Renault Kwid ਦੇ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

RENAULT KWID FACELIFTED VERSION
RENAULT KWID FACELIFTED VERSION (RENAULT India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 3:59 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Renault India ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰ Renault Kwid ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਡੇਟ Renault Kwid ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੇਸਲਿਫਟ Renault Kwid ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ Dacia Spring ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ Renault Kwid E-Tech ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਨ।

Renault Kwid ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਿਛਲੀ ਸਪਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Renault Kwid ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫੇਸਲਿਫਟ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਪਲਿਟ ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ LED ਡਾਟਾਇਮ ਰਨਿੰਗ ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ Y-ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਵੀ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਲੇ ਏਅਰ ਵੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ Renault Kwid ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਲਿਫਟ ਸਟਾਇਲ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ Y-ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

Renault Kwid ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ

ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਿਊਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੀ-ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਗ ਯੰਤਰ ਬਿੰਨੈਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ Renault Kwid ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ Kwid ਦੇ LED ਰੀਡਆਊਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੀ-ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਬਿੰਨੈਕਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਬਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Renault Kwid ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਨਵੀਂ Renault Kwid ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਹਿਚਾਣਿਆ 1.0 ਲੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਜਣ 67 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 91 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਨਾਲ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਜਾਂ AMT ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Renault Kwid ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Maruti Suzuki Alto ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Hyundai ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

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