Nothing Phone 4b ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?
Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ Nothing Phone 4b ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 3:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Nothing Phone 4b ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ Phone 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ Nothing Phone 4a ਅਤੇ Phone 4a Pro ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੋਨ Nothing Phone 4b ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Glyph Bar ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Phone 4a Pro ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
Nothing Phone 4b ਫੋਨ ਦਾ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Nothing ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।
Phone (4b).— Nothing India (@nothingindia) June 25, 2026
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/RM03JFJ7Jr
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 4b ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੈਂਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਸੈਂਟਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਚ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਯੂਨੀਬਾਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Phone 4a Pro ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Glyph ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ Nothing ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ Horizontal Glyph Bar ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਐਪ ਅਲਰਟ ਲਈ ਲਾਈਟ ਸਿੰਗਨਲ ਦੇਵੇਗਾ।
Pause to see Phone (4b).— Nothing India (@nothingindia) June 24, 2026
Your new eye candy.
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/gdwmxztdK8
ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ Vertical Position ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ LED ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਫ੍ਰੇਮ ਕਰਵਡ ਰੀਅਰ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟ ਟਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
Nothing ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ Phone a ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ Position ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ A024 ਦੇ ਨਾਲ Geekbench 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ 8GB ਰੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਆਧਾਰਿਤ Nothing OS 4 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Nothing Phone 4b ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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