Apple ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਚ

Apple ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਚ
Apple ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 4:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ Apple Pro and Tell ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Welcome Home ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਸ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਐਪਲ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਨਗਲਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i— Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026
MacBook Pro ਵਿੱਚ OLED ਅਤੇ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ MacBook Pro 'ਤੇ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। macOS 27 ਨੂੰ ਟਚ ਜੈਸਚਰ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MacBook Pro ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੈਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਕਪੈਡ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਟਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਈਜ਼ 14 ਇੰਚ ਅਤੇ 16 ਇੰਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੌਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ M5 Pro ਅਤੇ M5 Max ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ OLED ਅਤੇ ਟਚ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ MacBook Pro ਅਤੇ iMac
14 ਇੰਚ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ MacBook Pro M6 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਇੰਚ ਵਾਲਾ iMac ਵੀ M6 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, iPad mini 8 ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ iPad Pro ਵਿੱਚ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। iPad mini 8 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਰੋਧਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ iPad ਨੂੰ IP ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਵਾਲਾ A20 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 200 ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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