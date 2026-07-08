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Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2026 DATE
SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2026 DATE (SAMSUNG GALAXY)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 1:34 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Galaxy Z Fold 8 Wide ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਨੁਭਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ?

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ Samsung.com, Samsung Newsroom ਅਤੇ Samsung ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਟੀਜ਼ਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ Samsung.com/unpacked 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀ-ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 999 ਰੁਪਏ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 2,799 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Galaxy Z Fold 8 Wide, Z Flip 8, Z Flip 8 SE ਅਤੇ Watch 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲਾਂਚ

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸਟਾਇਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Z Fold ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲਿੱਪ ਸਟਾਇਲ ਫੋਲਡੇਬਲ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Z Flip ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Z Fold 8 ਦੇ ਚੌੜੇ ਫ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ Galaxy Z Fold 8 Wide ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Wide ਫੋਲਡੇਬਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਜ਼ਰ ਟੈਗਲਾਈਨ 'A New Shape Unfolds' ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy Z Flip 8 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਫਲਿੱਪ ਸਟਾਇਲ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਸਤਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Galaxy Z Flip 8 FE ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy Watch 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

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