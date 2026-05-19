ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, OpenAI ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋ OpenAI ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 19, 2026 at 11:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ OpenAI ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌ ਮੈਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ OpenAI ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਮਸਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, OpenAI ਹੁਣ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ OpenAI ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ OpenAI ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Regarding the OpenAI case, the judge & jury never actually ruled on the merits of the case, just on a calendar technicality.— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2026
There is no question to anyone following the case in detail that Altman & Brockman did in fact enrich themselves by stealing a charity. The only question…
OpenAI ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OpenAI ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਸਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ OpenAI ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ xAI ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ OpenAI ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ ਮਸਕ ਦੋਨੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ OpenAI 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਏਆਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀ।
ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਲਟਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
